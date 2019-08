Wuytens terug bij AZ, Aboukhlal nog niet speelgerechtigd

Samenvatting Bol ‘verslagen’ door ploegge­noot Madrazo in bizarre eerste bergrit

20:24 De eerste bergrit in de Vuelta is op bizarre wijze gewonnen door bergkoning Ángel Madrazo. De Spanjaard moest in een vroege vlucht met drie meermaals lossen, maar keerde in de slotkilometer terug om met een venijnige versnelling naar de dagzege te fietsen. Zijn ploeggenoot Jetse Bol eindigde als tweede, voor José Herrada. Bij de toppers was Miguel Ángel López de sterkste en de Colombiaan is ook de nieuwe leider.