Wüst wint 22ste wereldbekergoud op 1500 meter

De race van Wüst, die ook olympisch kampioene is op de 1500 meter, was imponerend. De Japanse Miko Takagai (1.59.28) volgde als nummer twee op ruim een halve seconde afstand. De Amerikaanse Brittany Bowe maakte het podium compleet met een tijd van 1.59.83. Bowe, weer helemaal terug na het nodige blessureleed, bleef daarmee wel leidster in het wereldbekerklassement. Wüst klom naar de derde plaats. De blikvanger van TalentNED kwam vorige week in Obihiro op de 1500 meter op de vierde plek uit.



Antoinette de Jong was na Wüst de beste Nederlandse op plek vier (1.59.95). Lotte van Beek, Melissa Wijfje en Joy Beune doken niet onder de twee minuten en noteerden een zesde, zevende en achtste tijd.