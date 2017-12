Wüst wint 1500 meter, Ter Mors valt buiten de boot

Jorien ter Mors, regerend olympisch kampioene op de 1500 meter, wist zich op deze afstand niet te plaatsen voor de Spelen. De kopvrouw van Team AfterPay reed in de tiende en laatste rit in het uitverkochte Thialf de vijfde tijd (1.56,91). En dat was niet voldoende.



,,Ik weet niet wat er aan de hand is'', sprak een teleurgestelde Ter Mors na afloop. ,,Ik heb geen power in mijn lichaam." Ter Mors mag in Zuid-Korea wel de 1000 meter rijden. Daarnaast doet ze ook mee aan de relay met de shorttrackploeg.