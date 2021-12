Wüst weer naar de Spelen: ‘Maar niet om het veld op te vullen’

Dominic Thiem moet ook Australian Open aan zich voorbij laten gaan

De Oostenrijker Dominic Thiem heeft zijn rentree opnieuw uitgesteld. Thiem, winnaar van de US Open in 2020, is al sinds juni niet meer in actie gekomen vanwege een polsblessure. Hij hoopte aan de Australian Open te kunnen deelnemen, maar meldt nu pas eind januari terug te willen keren op de baan.

28 december