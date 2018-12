Wüst snelt naar baanrecord en prachtzege op 1500 meter

De 32-jarige Wüst opende haar race in 25.32. Ze had op de wissel profijt van haar tegenstander Lotte van Beek en kon ook in de slotfase haar hoge tempo volhouden. Dat leidde dus tot haar beste 1500 meter ooit in Heerenveen. Ze was één honderdste sneller dan tijdens haar race in december 2013. Het was tevens een wereldrecord op een laaglandbaan. Door de overwinning greep Wüst de leiding in het wereldbekerklassement.



De Amerikaanse Brittany Bowe eindigde in Thialf als tweede in 1.54.00, de Russische Yekaterina Sjikova veroverde brons (1.54.03). Miho Takagi, die naar Heerenveen afreisde als klassementsleidster op de 1500 meter, beet zich ook stuk op de tijd van Wüst. Ze werd vierde in 1.54.37. Antoinette de Jong moest het doen met de vijfde plaats (1.54.86.) gevolgd door Lotte van Beek (1.55.20).