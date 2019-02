Wüst na fenomenale race wereldkampioen: ‘Ik wilde zo graag deze winnen, zo graag voor Paulien’

VIDEOIreen Wüst is in het Duitse Inzell wereldkampioen geworden op de 1500 meter. De Goirlese reed een fantastische 1.52,81 en bleef daarmee alle concurrenten voor.

De Japanse Miho Takagi pakte zilver (1.53,32). De Amerikaanse Brittany Bowe, eerder in Zuid-Duitsland winnares op de 1000 meter, moest genoegen nemen met brons: 1.53,36.

Alleen op deze afstand al werd Wüst voor de vierde keer wereldkampioen. Maar voor haar was dit de allermooiste, zegt ze tegen de NOS. Op 2 januari verloor ze haar goede vriendin Paulien van Deutekom. ,,Dit is echt heel bijzonder. Weet niet waar ik het vandaan haal. Ik wilde zo graag deze winnen, zo graag voor Paulien. Ze heeft me vandaag geholpen denk ik.”

Voor de race was de Goirlese vol van spanning. ,,Ik hoopte iets speciaals te doen op deze speciale dag. Dit is anders dan normaal. Ben nog nooit eerder zo zenuwachtig geweest. Ik wilde dit zo graag.”

Dertien

Wüst (32) won eerder WK-goud op de schaatsmijl in 2007, 2011 (ook in Inzell) en 2013. Ze staat nu in totaal op dertien wereldtitels bij dit toernooi, twee minder dan de Tsjechische recordhouder Martina Sablikova.

Antoinette de Jong zette in de negende rit een baanrecord en tevens een persoonlijke toptijd neer (1.53,76, vijfde). In een vrijwel perfecte rit dook Wüst daar in de tiende race liefst 0,94 seconde onder. Takagi deed daarna een aanval op de leidende tijd, maar bleef op 0,50 van de koppositie steken. Daarna ging de immer gedurfd rijdende Bowe voor goud, maar de wereldkampioene van 2015 kon haar kleine voorsprong op Wüst in de laatste ronde niet vasthouden.

Melissa Wijfje eindigde met een dik persoonlijk record van 1.54,50 op de zesde plaats. Ze kwam in de laatste binnenbocht nog bijna ten val. Wijfje komt in Inzell later op zondag, met titelkandidate Irene Schouten, ook nog uit op de massastart.