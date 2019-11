Wüst klokt baanrecord en legt beslag op 1500 meter

Met die tijd was ze de Japanse ster Miho Takagi te snel af, die tweede werd. Zij reed ruim een halve seconde langzamer dan Wüst: 1.57.17. Het brons was voor Evgeniia Lalenkova, die in een rechtstreeks duel werd geklopt door Wüst.



Melissa Wijfje leverde een uitstekende prestatie door als vierde te eindigen. Ze bouwde haar race uitstekend op en kwam tot 1.57.45. Antoinette de Jong werd in haar rit geklopt door Francesca Lollobrigida. De Italiaanse klokte 1.57.95, De Jong, die als negende eindigde, kwam een tiende van een seconde later over de streep.



Jorien ter Mors verknalde haar 1500 meter doordat ze bij de eerste wissel voorrang moest verlenen aan Brittany Bowe, die razendsnel opende. Ter Mors werd teleurstellend dertiende in 1.58.85.