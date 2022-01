Wüst gedediskwalificeerd na slordige wissel, Michelle de Jong pakt nationale titel

Zware loting voor NAC: Bredanaars treffen PSV in kwartfina­le KNVB-be­ker

NAC gaat in de kwartfinale van de KNVB-beker op bezoek bij PSV. Dat is het resultaat van de loting van zaterdagavond. NAC is de enige overgebleven eerstedivisionist in het bekertoernooi.

22 januari