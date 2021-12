WTA haalt China officieel van tenniskalender vanwege situatie Shuai Peng

Delen per e-mail

Het Shenzhen Open, begin januari, zou in aanloop naar de Australian Open gespeeld worden. Het merendeel van de toernooien in China wordt traditioneel in het najaar gespeeld.

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november op het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien gedurende enkele weken niets meer vernomen.

In tegenstelling tot de WTA heeft de ITF bekendgemaakt wel toernooien op Chinese bodem te blijven spelen. De ITF is verantwoordelijk voor toernooien op een lager niveau, de zogenoemde ITF-toernooien, bedoeld voor tennissers en tennissters die niet tot de beste tweehonderd spelers op de wereldranglijst behoren.

,,We willen niet een miljard mensen straffen door zo’n maatregel te nemen”, zei David Haggerty, de baas van de ITF. ,,Als overkoepelende organisatie in het tennis steunen we vrouwenrechten. De beschuldigingen moeten onderzocht worden. Maar ik herinner eraan dat wij als ITF verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het tennis op het basisniveau.”

Het nieuwe tennisseizoen wordt op 3 januari ingeluid in Adelaide. Op de WTA-kalender staat één vrouwentoernooi in Nederland. Van 6 tot en met 12 juni vindt in Rosmalen het Libéma Open plaats.

Bekijk hier al onze sportvideo's: