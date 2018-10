Wright met hangen en wurgen naar halve finales World Grand Prix

Wright begon ronduit zwak tegen Wilson. Hij keek in een mum van tijd tegen een achterstand aan van 2-0 in legs, maar daarna schakelde Wright een tandje bij. Tot 2-0 in sets leek er geen vuiiltje aan de lucht, maar Wright werd slordiger en slordiger. Pas na 2-2 in sets schakelde Wright weer een tandje bij en eindigde hij met 3-0 in de laatste set.



Suljovic haalde zelden zijn niveau uit de eerste twee ronden, maar profiteerde van een inzinking van Price in set 4 en 5.



Bekijk hieronder de samenvatting van Suljovic-Price.