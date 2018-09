Wright houdt grillige Van Gerwen uit finale CL of Darts

Mazraoui: PSV ging er meer voor

22:30 Ajax wist hoe PSV van plan was te voetballen. Toch hadden de Amsterdammers geen antwoord op het spel van de landskampioen: 3-0. ,,Zij waren scherper en gingen er meer voor'', was de conclusie van rechterverdediger Noussair Mazraoui, die het zwaar had tegen Steven Bergwijn.