Wozniacki moet even op gang komen in Parijs

De als tweede geplaatste speelster zegevierde na ruim anderhalf uur in twee sets over de nummer 42 van de wereldranglijst: 7-6 (2) 6-1.



Wozniacki leverde in de eerste game meteen haar service in en verloor in de vijfde game opnieuw haar opslag. Collins verzuimde echter te profiteren. Vanaf 3-3 ging de strijd gelijk op tot aan de tiebreak waarin de kampioene van het Australian Open, begin dit jaar, duidelijk de betere speelster was. In de tweede set was het verzet van Collins gebroken. Beide tennissters speelden voor de eerste keer tegen elkaar.



Wozniacki speelt in Parijs in de tweede ronde tegen de Spaanse Georgina Garcia Perez, de nummer 219 van de wereldranglijst.