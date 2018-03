Wozniacki kan eerste plek op ranglijst even vergeten

De Russische Daria Kasatkina baande zich in twee sets (6-4 7-5) een weg naar de kwartfinales. De Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld, had eerder ten koste van de Chinese Wang Qiang wel de laatste acht bereikt.



Wozniacki verloor vorige maand in Sint-Petersburg ook al van Kasatkina, de nummer 20 van de plaatsingslijst in Indian Wells. ,,Ik probeer gewoon elke minuut van mijn partijen te genieten, En ja, ik speel inderdaad mijn beste partijen tegen de topspeelsters. Maar het is simpel. Als je naar de top wilt moet je de beste speelsters verslaan.'' Haar volgende tegenstandster is de Duitse Angelique Kerber, een voormalig nummer één van de wereld.