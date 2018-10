Wozniacki in finale Peking tegen Sevastova

Wang versloeg eerder in het toernooi de als twaalfde geplaatste Jelena Ostapenko en de als zevende geplaatste Katerina Pliskova, maar een nieuwe stunt zat er geen moment in. Wozniacki, die het toernooi in 2010 op haar naam schreef, gaf weinig cadeau en gunde de nummer 28 van de wereld slechts vier games.