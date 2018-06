Wozniacki eenvoudig door naar laatste zestien in Parijs

Djokovic is nog lang niet de oude, maar wint wel in derde ronde

16:50 Novak Djokovic (31) is nog in de race op Roland Garros. De oud-winnaar in Parijs had het bij vlagen zwaar tegen Roberto Bautista Agut uit Spanje, maar won in de derde ronde uiteindelijk in vier sets: 6-4, 6-7, 7-6, 6-2.