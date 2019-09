Wozniacki denkt verder dan tenniscarière en gaat studeren op Harvard

Koeman ziet opnieuw sterker Oranje na de rust

9 september Net als tegen Duitsland zag bondscoach Ronald Koeman dat zijn ploeg ook bij Estland (0-3) in de tweede helft beter speelde. ,,In het begin zaten we daar niet kort genoeg op. In de tweede helft ging dat beter”, aldus de bondscoach bij de NOS.