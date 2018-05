Wouter Olde Heuvel getroffen door hersenbloeding

Olde Heuvel, die in maart 2016 stopte met schaatsen, was al die jaren ploeggenoot en trainingsmaatje van Sven Kramer bij TVM en LottoNL-Jumbo. Na de beëindiging van zijn actieve carrière ging hij aan de slag als ploegleider bij Team JustLease.nl.

Tijdens de afgelopen Olympische Spelen in Pyeongchang begeleidde hij onder andere Ireen Wüst naar haar gouden medaille. De Tukker was eerder in gesprek met trainer Jac Orie voor een overgang naar diens schaatsploeg LottoNL-Jumbo, maar die onderhandelingen liepen spaak.