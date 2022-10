Wout Weghorst bewijst zichzelf goede dienst richting WK en helpt Besiktas aan ruime zege

Beslissin­gen scheids­rech­ter funest voor Olympia '60 in Dongense derby: ‘Hij keurde twee zuivere doelpunten af’

Ze speelden nog niet eerder in competitieverband tegen elkaar. Olympia'60 is immers van origine een zaterdagclub en DVVC stapte pas dit seizoen over van de zondag naar zaterdag. Het werd een sfeervolle happening tussen de Dongense clubs met veel publiek en (ongewenst) vuurwerk. Scheidsrechter Prins vervulde een hoofdrol. Hij keurde twee treffers van Olympia '60 af waardoor de wedstrijd uiteindelijk in 1-1 eindigde.

16:56