‘Worstelende’ Max Verstappen strijdbaar: ‘Gat is flink, maar we geven niet op’

SamenvattingWeer was Lewis Hamilton in de kwalificatie een stuk rapper dan Max Verstappen, die wel de Mercedessen wist te ‘splitten’. ,,De kwalificaties zijn een beetje een worsteling voor ons, de laatste tijd. Maar tweede is nog steeds goed.”

Door Arjan Schouten



Werd Max Verstappen wat afgeremd in zijn laatste run in Q3, vanwege een lekke band van Pierre Gasly? Kon dat het verschil van een bijna een halve tel met Lewis Hamilton verklaren? ,,Nee, ik hoorde pas na de sessie van die lekke band van Pierre. Ik had daar geen last van”, vertelde Verstappen, die maar één verklaring had voor het gat met de Mercedes-coureur. ,,We waren gewoon een beetje langzaam.”

Volledig scherm © AFP Het verhaal van het hele weekend, bekende de Limburger. ,,Het gaat een beetje op en neer, hier. De eerste vrije training ging best goed. De tweede en derde wat minder. De kwalificatie voelde wel weer goed, maar we waren gewoon niet snel genoeg. En tja, dat gebeurt soms”, aldus Verstappen. ,,We hebben veel geprobeerd, om hier en daar wat sneller te zijn. Maar het haalde allemaal niet heel veel uit. De laatste races is de kwalificatie steeds een beetje een worsteling voor ons. Dat moet wel wat beter.”

,,Ik had een heel goede ronde, maar we zijn gewoon te langzaam. Dat zie je ook aan Checo. We hebben het gewoon lastig. Lewis heeft natuurlijk nog altijd die versere motor en die zullen ze zeker agressief gebruiken, maar dat is natuurlijk geen gat van vier tienden.” Een groter drama wenste Verstappen er echter niet van te maken in Qatar. Ja, Hamilton was flink rapper. Maar dat had hij na Brazilië ook wel verwacht. ,,Een tweede plaats is nog steeds goed. Natuurlijk is het wel een flink gat. En met dat gat gaat het morgen niet makkelijker worden. Maar we geven niet op.”

Een interessante vraag van de Britse pers, nu Red Bull Racing al het hele weekend openlijk de legaliteit van de Mercedes (vleugel, topsnelheid) in twijfel trekt: is Verstappen er honderd procent van overtuigd dat hij in een eerlijk gevecht verwikkeld is? ,,Dat is natuurlijk heel moeilijk om helemaal zeker te weten”, vertelde Verstappen. ,,We hebben beelden… Er zal wel naar gekeken worden. Maar laten we hopen van wel.”

