Wormgoor: Ik heb nu elke avond een foute afspraak met Youness Mokhtar

,,Het is wel een rare binnenkomer zo,” zegt Wormgoor. Hoewel hij dan al drie maanden in Amerika is, heeft hij zijn nieuwe woonplaats nog amper gezien. Vanwege het coronavirus, maar ook omdat hij daarvoor met Columbus Crew al drie keer op trainingskamp ging. Steeds voor twee weken in de zon. Eerst in Californië, daarna in Mexico en ten slotte Arizona. De hoofdstad van Ohio verkennen, was er nog niet bij.