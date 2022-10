World Grand Prix: Danny Noppert volgt voorbeeld Michael van Gerwen en staat in tweede ronde

Noppert kwam dus als derde Nederlander aan de oche. Na zijn plek in de halve finale op de Belgian Darts Open, waarin hij een negendarter om zijn oren kreeg van de uiteindelijke winnaar Dave Chisnall, trof hij in Leicester de Duitser Gabriel. Na een 3-0 zege in de eerste set, werd het 3-2 in de tweede en zo was de zege binnen.