World Grand Prix: Danny Noppert moet goede voorbeeld Michael van Gerwen volgen

FC Volendam-spe­ler verdacht van ‘heftige mishande­ling’ na mislukte versierpo­ging

De man die zich heeft gemeld naar aanleiding van een zware mishandeling in het vipgedeelte van Club Air in Amsterdam is FC Volendam-speler Tayrell W. Dat bevestigt de voetbalclub na berichtgeving van AT5.

3 oktober