Wordt Maradona hier betrapt bij het aanpakken van drugs?

Sinds Maradona in Argentinië als trainer aan de slag is bij degradatiekandidaat Gimnasia La Plata heeft zender TNT Sports een ‘Diego Cam’ geïnstalleerd. Die camera is louter gericht op ‘Pluisje’ en registreert elke beweging op de bank. Zo kwam in de wedstrijd tegen Rosario Central plots een man in beeld die Maradona ‘iets’ overhandigt.



Op zich niets bijzonders, ware het niet dat stafleden rond Maradona meteen opspringen en zich voor de camera zetten om het tafereel te verbergen. Het zorgde voor de nodige speculatie op sociale media: zit Maradona, die een verleden als cocaïneverslaafde heeft, opnieuw aan de drugs?



Argentijnse kranten als Olé en Clarin susten de zaak: het zou gaan om onschuldige medicamenten die de trainer neemt voor zijn hoge bloeddruk. Maar de excentrieke Maradona is wel weer even wereldnieuws.