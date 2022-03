Wordt Formule 1 écht journalistieker met Viaplay of blijft het een soort Verstappen-show?

Door Marijn Abbenhuijs



Het was altijd zo eenvoudig voor de Formule 1-liefhebber. Welke televisieaanbieder je ook had, met een aanvullend Ziggo Sport-abonnement kon je alle races zien. Was je klant bij Ziggo zelf, dan was je zelfs al zonder een extra zenderpakket aan te schaffen verzekerd van livebeelden via kanaal 14.

Ziggo (en haar voorganger Sport1) is de plek geweest waar de Nederlandse sportliefhebber kon uitgroeien tot fan van Max Verstappen. Al sinds twee seizoenen voordat de regerend wereldkampioen in 2015 zijn debuut maakte in de Formule 1, lagen de uitzendrechten bij die zender. Het was overzichtelijk en vertrouwd.

Maar dat is vanaf nu anders. Livebeelden mogen niet langer door Ziggo worden uitgezonden, maar alleen nog door de Nordic Entertainment Group (NENT). Met streamingsdienst Viaplay is de Formule 1 via de nieuwe uitzendgemachtigde live te zien. In feite is het voor iedere supporter van Verstappen een koud kunstje om ervoor te zorgen dat hij de juiste beelden weer tot zijn beschikking krijgt: een abonnement nemen op Viaplay en klaar is Kees. Tot 1 augustus kost dat 9,99 euro per maand. Daarna 13,99 euro per maand.

Dan moet je alleen nog een app downloaden om de Formule 1 te kunnen zien. Viaplay is net als Netflix en Videoland een dienst die je via internet moet gebruiken. En via die app heb je dus toegang tot livebeelden, maar ook flink wat programma’s om de races heen. Want NENT heeft flink uitgepakt als het gaat om de koningsklasse van de autosport.

Volledig scherm ViaPlay. © ANP

Daarbij zal het beeld in heel veel opzichten totaal anders zijn dan bij Ziggo Sport het geval was. Want vrijwel niemand van het team van die zender gaat mee naar de streamingsdienst. Amber Brantsen, onder meer voormalig nieuwslezeres van het NOS Journaal, is de nieuwe presentator. Bij de analytici aan tafel komen nog wel ‘vertrouwde gezichten’ Tom Coronel en Giedo van der Garde voorbij, maar Christijan Albers is nieuw.

Ter plekke verandert zelfs alles. Het commentaar wordt tijdens de races gegeven door het duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Stéphane Kox is pitreporter vanuit de paddock en dan komt er vanaf de circuits nog een groepje internationale experts aan bod waar David Coulthard, Mika Häkkinen, Tom Kristensen en Jos Verstappen bij horen.

Met al die nieuwe gezichten en dat grote aantal analytici en experts wil Viaplay ook de toon van de Formule 1-verslaggeving veranderen. Dat is duidelijk sinds NENT eind vorig jaar haar plannen bekendmaakte. ,,We moeten een goede mix maken tussen journalistiek en entertainment’’, zei Marco Zwaneveld, hoofd sport bij het bedrijf. ,,We willen de kijker op de juiste manier informeren en de échte verhalen van de Formule 1 vertellen. Het moet meer gaan over bijvoorbeeld racestrategie of geld. We zullen ook met meer mensen op locatie zijn en met veel meer camera’s.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De kijker kan daarmee ook een kritischere blik op de acties van Max Verstappen verwachten, al heeft Viaplay ook een ‘exclusieve deal’ gemaakt met de Nederlandse wereldkampioen. Hij is ambassadeur van de streamingsdienst en er worden documentaires over hem gemaakt. Bovendien is zijn vader dus onderdeel van het team van analytici. De vraag is dus in hoeverre de kijker daadwerkelijk een kritische blik op Verstappen krijgt voorgeschoteld dit jaar.

Overigens zorgen alle veranderingen die Viaplay doorvoert ten opzichte van de manier waarop Ziggo Sport verslag van de Formule 1 deed ook voor versplintering. Ziggo gaat namelijk door met programma’s maken over de sport. Met vertrouwde gezichten als Rob Kamphues, Robert Doornbos, Olav Mol en Jack Plooij blijft Ziggo Sport Race Café bestaan. Dat wordt op vrijdagavond uitgezonden. Bovendien kan Ziggo, net als de NOS, samenvattingen uitzenden. De NOS heeft ook nog eens de rechten om de Grand Prix van Zandvoort de komende drie jaar live uit te zenden.

Tenslotte is er wat betreft livebeelden nog een tegenhanger van Viaplay. Via F1 TV biedt de Formule 1 zelf ook online streams van alle races aan. Dan krijg je alle journalistieke programma’s met Brantsen, Kox en co niet, maar hoef je voor 64,99 euro per jaar geen grand prix te missen. Zo zorgt de komst van Viaplay voor verandering én versplintering. De Formule 1 is nog steeds volop zichtbaar, maar overzichtelijk en vertrouwd is het voor de kijker thuis een stuk minder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.