Wordt de Keuken Kampioen Divisie komend seizoen de sterkste eerste divisie ooit?

In Duitsland keken voetballiefhebbers elkaar een jaartje geleden, in aanloop naar het afgelopen seizoen, vol verbazing en opwinding aan. De Tweede Bundesliga was altijd al een grote en sterke competitie, maar nu... De gedegradeerde traditieclubs Schalke 04 en Werder Bremen voegden zich op het tweede niveau bij clubs als Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 en FC Nürnberg, om er maar eens een paar te noemen. Toch allemaal clubs met meer dan voldoende ervaring in de top. Het was duidelijk: men had hier te maken met ‘de allersterkste Tweede Bundesliga ooit’.