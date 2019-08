Wordt Apollon Limassol ‘gevalletje Ludogorets’ voor PSV?

Update Vuelta onzeker voor Carapaz door val in Et­ten-Leur: ‘Dit verbaast me echt. Hij zei steeds dat het wel meeviel’

15:49 Het is onzeker of Giro-winnaar Richard Carapaz zaterdag kan starten in de Ronde van Spanje. Zijn ploeg Movistar maakte donderdag bekend dat de wielrenner afgelopen zondag bij het wielercriterium in Etten-Leur ten val was gekomen en daarbij een kneuzing aan zijn rechterschouder en enkele andere kneuzingen heeft opgelopen.