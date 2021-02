Woningoverval bij Nîmes-trainer na nederlaag tegen PSG

Prognose: Nederland bij Spelen in Peking in top 5 van medail­lespie­gel

15:13 Nederland behaalt op de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking twintig medailles, één meer dan in 2018 in Pyeongchang. Dat is de voorspelling van databureau Gracenote, één jaar voor aanvang van de Spelen in Peking. Nederland zal met die oogst op de vijfde plek komen in de medaillespiegel. De schaatsers en de shorttrackers zullen als gewoonlijk voor de plakken zorgen, verwacht Gracenote.