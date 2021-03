Wonder: man die vliegtuigcrash Chapecoense overleefde ontsnapt opnieuw aan de dood

Chapecoense werd door de crash eind 2016 wereldnieuws. De ploeg vloog naar Colombia om daar de finale van het toernooi om de Copa Sudamericana spelen. Slechts drie spelers van de voetbalclub overleefden destijds de crash, evenals bemanningslid Tumiri.



Vannacht ontsnapte Tumiri opnieuw aan de dood. Hij was een van de inzittenden in de bus van Cochabamba naar Santa Cruz. ,,Ik was rustig muziek aan het luisteren en met mijn telefoon aan het spelen, toen ik ineens mensen hoorde schreeuwen”, vertelde de 30-jarige Tumiri aan lokale media. Het voertuig, met tientallen mensen aan boord, reed een 150 meter steile afgrond in.



,,Het enige wat ik kon doen, was me vasthouden aan de stoel voor me, mijn schouders breder maken en tegen het raam leunen zodat ik niet zou bewegen als de bus omviel”, aldus Tumiri. Op het moment dat het voertuig in de afgrond crashte, bleef het oud-bemanningslid bij bewustzijn en kon hij veilig uitstappen. Uiteindelijk stierven door het ongeluk 21 mensen en raakten er naast Tumiri 29 mensen gewond.