Wolves verrast City in finale Azië Cup

De twee Premier League-clubs wisten in Shanghai niet te scoren: 0-0. Al kreeg Raheem Sterling een uitgelezen mogelijkheid de score te openen. Maar hij miste zijn strafschop. Een kwartier voor tijd probeerde David Silva het met een vrije trap, maar Wolves-doelman Rui Patricio voorkwam de 1-0. Strafschoppen dus. In de serie misten Ilkay Gündogan en Silva de eerste twee penalty's van City. De derde misser, van Lukas Nmecha, bezorgde de Wolves de winst: 3-2.



City had de finale gehaald door West Ham United met 4-1 te verslaan, Wolverhampton Wanderers klopte Newcastle United met 4-0.