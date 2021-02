Wolves-speler wil wedstrijd niet missen en volgt geboorte zoon via FaceTime: ‘Dit is mijn werk’

Alhoewel: Neves was er tóch een klein beetje bij. De Portugese middenvelder legde namelijk via FaceTime contact met zijn vrouw, tijdens de geboorte van zijn derde kind. Dat gaf hij gisteravond toe, nadat hij met Wolves een 2-1 overwinning boekte op Arsenal. ,,Ja, ik heb de bevalling op mijn telefoon gevolgd toen we terugkwamen van de wedstrijd tegen Crystal Palace.’’

Volledig scherm Ruben Neves viert zijn goal tegen Arsenal op gepaste wijze. © EPA

Snel in de auto stappen om er tóch nog bij te zijn, had geen zin. De vrouw van Neves lag namelijk in een Portugees ziekenhuis. Omdat voetballers die reizen naar hun geboorteland verplicht in quarantaine moeten en Neves daardoor enkele wedstrijden moest laten schieten, besloot hij in Engeland te blijven. ,,Dat was eerlijk gezegd geen makkelijke keuze’’, bekende Neves. ,,Het is pijnlijk om er niet bij te kunnen zijn op zo'n belangrijk moment. Maar dit is helaas de wereld waarin we nu leven’’, doelde hij op de coronapandemie.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar waarom kon zijn vrouw niet gewoon in Engeland bevallen? ,,Haar dokter komt daar vandaan. Omdat we tijdens de geboorte van ons eerste kind wat problemen hadden, gaan we sindsdien altijd naar dezelfde’’, aldus Neves tegen de Engelse pers. ,,Ik had anders drie wedstrijden moeten missen. Dit is mijn werk, dus dat kon ik niet doen.’’

De 23-jarige middenvelder is een van de belangrijkste spelers aan de kant van Wolverhampton. Dit seizoen was hij in 21 optredens driemaal trefzeker. Met zijn ploeg bekleedt Neves momenteel de veertiende plaats in de Premier League. Gisteravond stuntte Wolves door met 2-1 te winnen van Arsenal, dat de laatste weken aan een knappe opmars bezig is.

Volledig scherm Ruben Neves beleeft de geboorte van zijn zoon via FaceTime. © Instagram