Wolves naast Everton en Liverpool na zege op Palace

Senesi met Feyenoord terug in Emmen waar het voor hem allemaal begon

13:45 Marcos Senesi debuteerde vorig seizoen in september voor Feyenoord als invaller tegen FC Emmen. De Argentijn liet geen geweldige indruk achter maar in de weken die volgden werd hij steeds beter. Het kan haast geen toeval zijn dat Feyenoord deze week tegen Wolfsberger AC vier treffers incasseerde. De Argentijn was er niet bij door een schorsing, maar Dick Advocaat kan de centrumverdediger zondag in Emmen weer gewoon opstellen.