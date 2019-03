Wolves knikkeren Manchester United uit FA Cup

Raul Jimenez bracht het afgeladen Moulineux in de 70ste minuut in extase toen hij uit de draai scoorde na een uitstekende actie van Joao Moutniho. De Portugees glipte langs drie United-spelers waarna de Mexicaanse spits de bal enigszins gelukkig voor zijn voeten kreeg. Jimenez bedacht zich vervolgens niet en liet Sergio Romero kansloos.

Zes minuten later zorgde Diogo Jota voor de beslissing toen hij na een snelle tegenstoot de voormalig AZ-keeper verraste met een venijnige uithaal in de korte hoek. Met de verrassende maar niet onverdiende 2-1 overwinning beloonde de ploeg van de Portugese coach Nuno Espírto Santo zichzelf voor een uitstekend seizoen.

Wolverhampton had in de derde ronde al voor een sensatie gezorgd door Liverpool uit te schakelen. United was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Arsenal en Chelsea in respectievelijk de vierde en vijfde ronde. De Wolves stonden in 1998 voor het laatst in de halve finales van de FA Cup. De laatste finale dateert van 1960, toen won de club de Engelse beker voor de vierde keer na een 3-0 zege op Blackburn Rovers.