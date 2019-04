Wolverhampton Wanderers breekt transferrecord voor Jiménez

Jiménez speelde dit seizoen al 32 wedstrijden in de Premier League waarin hij twaalf keer doel wist te treffen. In de FA Cup scoorde hij drie keer in vijf wedstrijden voor de huidige nummer zeven van de Premier League. De spits ondertekende een contract voor vier jaar bij de oranje brigade.



Nog nooit betaalde Wolverhampton Wanderers zoveel geld voor een speler. Het vorige record stond op naam van Adama Traoré, die afgelopen zomer voor twintig miljoen over kwam van Middlesbrough.