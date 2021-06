Wolfsburg presenteert Van Bommel: ‘Ik heb heel veel clubs en landen afgezegd’

Van Bommel kreeg onder meer de vraag waarom hij juist voor Wolfsburg had gekozen, terwijl zijn naam eerder al bij andere clubs werd genoemd. ,,Ik heb heel veel clubs en landen afgezegd, omdat ik op de juiste club wilde wachten", aldus de voormalig Oranje-international. ,,Dat was niet makkelijk, want het heeft anderhalf jaar geduurd. Maar ik wilde het goede gevoel hebben. Bij de club, bij de mensen. En dat heb ik vanaf het eerste moment hier. Ik wist meteen dat ik ja moest zeggen. Na het eerste gesprek zei ik al tegen mijn vrouw dat het super was.”

Van Bommel krijgt bij de Duitse club onder meer te maken met Wout Weghorst. Er was al contact tussen de spits en zijn nieuwe coach. ,,Ik heb met vrijwel alle spelers al contact gehad, ook met Wout en die baalde flink van de uitschakeling van Oranje. Ik had ook niet verwacht dat we er al uit zouden liggen, maar goed, dat gebeurt in het voetbal.‘’

Volledig scherm Wout Weghorst na de uitschakeling met Oranje op het EK. © Pool via REUTERS

Ook werd Van Bommel gevraagd wat hij meenam uit zijn periode in Eindhoven, die goed begon, maar dramatisch eindigde. ,,De manier van spelen en de manier van omgaan met de spelers is mij goed bevallen. En niet alleen mij. Ik heb nog steeds contact met een aantal spelers. Dat is de basis waarop ik verder moet borduren. Natuurlijk neem ik ook mee wat er verder allemaal gebeurd is, daar kun je van leren, maar die dingen gebeuren bij elke club.”

Volledig scherm Mark van Bommel staat de Duitse pers te woord. © REUTERS