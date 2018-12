Wolfsburg klimt naar subtop na late zege

LIVE | Uitgejoel­de Wade bereikt vierde ronde na knappe comeback

17:52 Op het WK darts staan vandaag weer zes partijen in de derde ronde op het programma. Vincent van der Voort is de enige Nederlander die vandaag in actie komt, tegen de Engelsman Chris Dobey. Titelverdediger Rob Cross sluit vanavond de dag af. Volg alles in ons liveblog.