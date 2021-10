Wolfsburg kiest voor jonge Duitser als opvolger Van Bommel

Botic van de Zandschulp plaatst zich voor hoofdtoer­nooi in Sint-Petersburg

25 oktober Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van het ATP-toernooi van Sint-Petersburg. De 26-jarige Wageninger, als eerste geplaatst in de voorronden, was in de tweede en laatste kwalificatieronde met 5-7, 6-3, 6-2 te sterk voor de Rus Jevgeni Donskoj.