Wolfsburg hervat morgen de training

,,Ook als het onrealistisch lijkt, moet we aannemen dat we dan weer moeten spelen en ons daarop instellen”, legt clubvoorzitter Jörg Schmadtke uit.



Schmadtke geeft aan dat de club de hygiëne nauwlettend in de gaten houdt en slechts in kleine groepen gaat trainen in het krachthonk van de Volkswagen Arena. Eerder maakte RB Leipzig al bekend dat er weer getraind werd. De voetballers werden over drie trainingsvelden verdeeld om oefeningen te doen. ,,Het is training met de bal, zonder dat er lichamelijk contact is”, legde technisch directeur Markus Krösche uit. Ook voor en na de training werd contact tussen de spelers zoveel mogelijk vermeden. De voetballers kleedden zich in hun eigen kamers op het trainingscomplex om.



Vanwege het coronavirus ligt het voetbal in de Bundesliga tot 2 april stil. Een verlenging van die periode is nog niet aangekondigd. De Engelse Premier League heeft al aangekondigd pas eind april weer te gaan voetballen, maar verwacht wordt dat er pas vanaf 1 juni gespeeld kan worden.