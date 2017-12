Wolfsburg en Bruma na verlenging door, Schalke klopt FC Köln

Dumoulin, Schippers en Oranje Leeuwinnen vallen in de prijzen op Sportgala

19 december Vanavond is in de RAI in Amsterdam het NOC*NSF Sportgala 2017. Sven Kramer, Tom Dumoulin en Max Verstappen maken kans op de titel Sportman van het Jaar. Dafne Schippers, Marit Bouwmeester en Anna van der Breggen kunnen worden verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. De Oranje Leeuwinnen kunnen worden verkozen tot beste sportploeg van het afgelopen jaar.