Wolff snapt boze Hamilton: ‘Het was een close call, maar het ging mis’

VideoEen boze Lewis Hamilton was na de Grand Prix van Turkije het gespreksonderwerp. De wereldkampioen was het niet eens met een beslissing van Mercedes om hem naar binnen te roepen, en dat liet hij merken ook. Bandenleverancier Pirelli vindt echter dat vanwege de ontstane risico's de juiste keuze is gemaakt. Max Verstappen was de lachende derde, hij nam de leiding in de WK-stand over van Hamilton.

Verstappen heroverde gisteren in Istanboel dus de eerste plaats. Hij eindigde als tweede achter de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en zag de gefrustreerde Hamilton pas als vijfde over de finish komen. De Brit leverde plek drie in, omdat hij voor een bandenwissel naar binnen was geroepen.

Hamilton mopperde, vloekte en tierde. Hij vond de pitstop die Mercedes hem in de slotfase liet maken onnodig vanwege de natte baan. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 werd in de slotfase van de race naar binnen geroepen voor een nieuw setje banden, terwijl Hamilton zelf graag had willen doorrijden zonder pitstop. ,,We hadden waarschijnlijk buiten kunnen én moeten blijven”, zei Hamilton.

Hamilton worstelde in de laatste zeven rondes met zijn nieuwe setje intermediate-banden. ,,Ik zei het toch”, riep de titelverdediger boos over de boordradio. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, schrok niet zo van de opmerkingen van Hamilton. Hij had, zo zei hij, de bewijzen in zijn hand. ,,Zijn rondetijden liepen terug door minder grip.”

Wel vond Wolff dat Mercedes een inschattingsfout had gemaakt, in die zin dat ze Hamilton eerder hadden moeten binnenhalen en hem op zijn minst de kans hadden moeten geven om weer om de plaatsen te strijden. ,,Het uitblijven van de beslissing om te stoppen was ook gebaseerd op een voorzichtig verlangen geen bandenpech te krijgen”, zo schreef in Engeland bijvoorbeeld The Guardian.

Quote Onze engineers hebben de teams geadvi­seerd om van banden te wisselen en niet tot het einde door te rijden, aangezien dat een risico was Mario Isola, Baas Pirelli

Bandenfabrikant Pirelli kwam ook met een oordeel en vindt dat Mercedes een verstandige beslissing heeft genomen. ,,Als ik zie hoe de banden er na de race uit zagen, dan zou ik ‘nee’ zeggen. Of het was in ieder geval echt op de limiet”, aldus Mario Isola, de baas van Pirelli.

,,Het is een beetje gevaarlijk om grenzen te verleggen. Al begrijp ik volledig dat ze in deze omstandigheden graag het maximale eruit willen halen. Onze engineers hebben de teams geadviseerd om van banden te wisselen en niet tot het einde door te rijden, aangezien dat een risico was", vervolgde Isola.

Wolf had overigens wel begrip voor de boosheid van Hamilton: ,,Het hele seizoen schommelt heen en weer. We maken samen fouten en we winnen samen. We hebben in het verleden veel grotere meningsverschillen gehad over gemiste kansen. Het was een heel, heel close call. We besloten om Hamilton naar binnen te roepen en dat ging mis. Maar het was in de strijd om dit heel spannende kampioenschap ook een keuze tot het verschil tussen misschien wel een DNF (geen finish) of plek drie, vier of vijf.”

Volgens The Guardian nadert de titelstrijd in de Formule 1 zijn climax. ,,Het heeft al de intensiteit van een snelkookpan, maar de komende weken wordt het heter en heter. In die zin zijn het zeer cruciale punten die Hamilton in Instanboel ontglipten.”

Buitenlandse media snapten Verstappen, die dik en dik tevreden was met de ontwikkeling in Turkije. Gazzetta dello Sport vond dat Hamilton zijn teamgenoot Bottas wel mocht bedanken. Bottas voorkwam met ,,misschien wel zijn beste race in vijf jaar” dat Verstappen het gat met de Britse titelverdediger nog eens zeven punten had kunnen maken.

Marca noemde de secondanten van Hamilton en Verstappen (Valtteri Bottas en Checo Pérez) de helden van de dag. ,,De twee theoretische nummers twee hielden zich uitstekend aan de afspraken én het teamwork. Zonder de uitstekende wedstrijd van Bottas zou Verstappen nu een voorsprong van 14 punten hebben gehad op Hamilton. En Checo Perez was ook meesterlijk in een prachtig gevecht met Hamilton om de vierde plaats.”

