Woeste Verstappen: Hoop dat steward me heeft gehoord

Anderhalf uur later had hij bepaald geen spijt van zijn gekozen scheldwoord. Of hij niet bang was dat het de bewuste man, Garry Connelly, ter oren komt? ,,Dat maakt me helemaal niets uit. Ik hóóp dat hij het hoort. Ik heb hem toch al niet mee, dus dat maakt niet uit.”



Verstappen heeft het idee dat de steward hem zoekt. ,,Nu geeft hij me een penalty, in Mexico vorig jaar gaf hij me er één. In Japan vorig jaar was ik er dichtbij, als Mercedes had doorgeduwd.” In bredere zin is het niveau van sommige stewards onvoldoende, vindt hij. ,,Zet er mensen neer die er verstand van hebben en die in zijn voor racen. En die er niet zitten om mensen te naaien.”



Vader Jos Verstappen sprak zich op Twitter ook in duidelijk taal uit over de beslissing. Bullshit, vond hij. Opvallend was dat hij daarna een foto plaatste van het logo van autosportfederatie FIA, met daaronder ‘Ferrari International Assistance’. Dat impliceerde dat hij vindt dat Ferrari door de jury wordt voorgetrokken. De coureur zelf ging daar niet in mee. ,,Ik denk dat ik de straf ook gehad als het iemand anders dan Kimi was geweest.”