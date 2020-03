Woensdag: alles over het nieuwe F1-seizoen in speciale bijlage

Daarin onder meer:

• Alle teams, alle races, alle circuits en alle coureurs

• De jongste wereldkampioen ooit worden, dat is altijd hét doel geweest van Red Bull Racing met Max Verstappen. Dit seizoen wacht de ultieme en tegelijkertijd laatste kans

• Gluren bij de buren is in de F1 tot kunst verheven: Pottenkijkers zijn de grootste vijand

• Een kijkje achter de schermen bij Ziggo Sport

• De visie van.... radio-dj Jeroen van Inkel , zwemster Femke Heemskerk, oud-topschaatser Mark Tuiterten presentatrice Hélène Hendriks

• Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Sebastian Vettel zijn de grootste concurrenten van onze Max. Wat mogen we van hen verwachten?

• Onvermijdelijk zijn ze: rijkeluiszoons, onder wie Lance Stroll en Nicholas Latifi

• Expert Atze Kerkhof over de F1-simulator in Rijen

• Oud-tennisser John van Lottum verzorgt nu de optredens van de top-dj's rond races

• Met Max en Zandvoort telt Nederland weer volop mee: van een soort Andorra naar A-land in de koningsklasse

En veel meer!