Woede-uitbarsting Vormer in kleedkamer Club Brugge: ‘Wat zijn we fucking aan het doen?’

In de video die verscheen op de social media-kanalen van de club krijgen de fans een exclusief inkijkje achter de schermen bij de Belgische topclub. Zo is te zien hoe het team zich voorbereidt op de wedstrijd, met een speech van de trainer en ook beelden van Bas Dost die aan het woord is in de kleedkamer.



De kraker tussen Club Brugge en Anderlecht eindigde dus in 2-2. Noa Lang zette de thuisploeg op voorsprong, maar door treffers van Lukas Nmecha en Jacob Bruun Larsen nam Anderlecht de leiding. In de 89ste minuut zorgde Bas Dost echter voor de 2-2 eindstand.