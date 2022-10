WK voetbal straks in Oekraïne? ‘Spanje en Portugal weten ook dondersgoed dat het niet realistisch is’

Met video Argentijn­se vedette Gonzalo Higuaín kondigt in tranen afscheid aan

De Argentijnse voetballer Gonzalo Higuaín heeft in tranen zijn afscheid aangekondigd als profvoetballer. De speler van Inter Miami stopt aan het einde van het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer. De 34-jarige aanvaller hoopt zijn pensioen in te gaan met de titel.

3 oktober