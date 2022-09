WK-stand Formule 1 | Max Verstappen vergroot voorsprong op Charles Leclerc naar meer dan 100 punten

Van de Kreeke wil met Barend­recht direct terug naar de tweede divisie: ‘We hebben de facilitei­ten’

Sam van de Kreeke (26) uit Halsteren zien we voorlopig niet meer terug in Noord-Brabant. De aanvaller heeft het prima naar zijn zin in de Zuid-Hollandse top van de piramide. Hij verruilde afgelopen zomer ASWH voor het zaterdagteam van Barendrecht.

3 september