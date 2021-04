WK-shirt Maradona onder de hamer: dit moet het opleveren

Cambuur maakt 100ste goal van het seizoen en is officieus eredivisio­nist

21:56 Cambuur is terug in de eredivisie. En nu écht. Vanavond won de ploeg van Henk de Jong in Leeuwarden met 4-1 van Helmond Sport. Daarmee zijn de Friezen alleen nog in theorie in te halen. En dat wilden ze weten in Leeuwarden, de stad waar het ‘nieuwjaar’ ondanks de corona-perikelen uitbundig werd gevierd buiten het stadion.