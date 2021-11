WK nog ver weg voor Van Marwijk na nederlaag in Zuid-Korea, Jahanbakhsh ontsnapt met Iran

Bert van Marwijk hoeft zich over een volgend WK voorlopig geen illusies meer te maken. De bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten ging vanmiddag met zijn ploeg met 1-0 onderuit in de kwalificatiewedstrijd tegen Zuid-Korea, waardoor Van Marwijk rechtstreekse plaatsing voor het toernooi in Qatar lijkt te kunnen vergeten.

Hwang Hee-Chan, de aanvaller van Wolverhampton Wanderers die in de Premier League al vier keer scoorde, benutte tien minuten voor rust een strafschop en maakte daarmee in het Koreaanse Goyang de winnende goal. Door die treffer is Zuid-Korea nu tweede in de groep met elf punten uit vijf wedstrijden.

Koploper met dertien punten uit vijf duels is Iran, dat ternauwernood puntenverlies in Libanon wist te voorkomen. De ploeg aanvoerder Alireza Jahanbakhsh boog in blessuretijd een 1-0 achterstand om: 1-2. De Feyenoord-aanvaller werd zes minuten voor tijd naar de kant gehaald en zag vanaf de bank hoe Sardar Azmoun (90+1) en Ahmad Nourollahi (90+5) voor de ontsnapping zorgden.

Door dat resultaat mag Van Marwijk nog enigszins blijven hopen. De VAE staan vierde met drie punten uit vijf duels en hebben slechts twee punten minder dan nummer drie Libanon. De nummers 1 en 2 van de groep plaatsen zich voor het WK, de nummer 3 gaat de play-offs in.

Irak, de ploeg van bondscoach Dick Advocaat, heeft in dezelfde poule ook pas drie punten. Het elftal van de 74-jarige Hagenaar speelt vanavond (aftrap 18.00 uur) in Doha tegen Syrië. Vorige maand troffen de ploegen van de tweede Nederlandse trainers elkaar in Dubai. Het duel eindigde onbeslist: 2-2.