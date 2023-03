WK-legende Just Fontaine (89) overleden

Directeur weet niet of Dutch GP na 2025 elk jaar op kalender staat: ‘Legenda­risch circuit hebben is niet meer de norm’

Dutch Grand Prix-directeur Robert van Overdijk kijkt in Bahrein, een bevriende race, uit naar de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. In de snel groeiende sport heeft Zandvoort nu een mooie status, maar de vraag is of dat zo blijft. ,,Of iedereen zijn jaarlijkse race houdt, is nog maar de vraag.’’