WK-kwalificatie: uitslagen, standen en programma

Vuelta etappe 18 LIVE | Roglic moet aanvallen van achtervol­gers Mas en Bernal pareren in zware etappe in Asturië

14:46 Opnieuw een zware etappe vandaag in de Vuelta a España. De achttiende etappe gaat over 162 kilometer van Salas naar Alto Gamoniteiro, iets ten zuiden van Oviedo in het noorden van Spanje. De renners krijgen meer dan 5000 hoogtemeters voor de kiezen in een rit met vier zware beklimmingen. De slotklim van 14,6 kilometer heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8%. Mis via onze bovenstaande livewidget en in het laatste uur via extra updates in onderstaand liveblog niets van het koersverloop.