WK-kwalificatie | Dit is het programma van vandaag en de stand van zaken in alle groepen

Excuses NOC*NSF aan turnsters: ‘We hadden het kunnen en moeten zien’

11 oktober Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg heeft namens de NOC*NSF excuses gemaakt aan sporters die slachtoffer zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Van Zanen deed dat in een reactie op het advies van een commissie die onderzocht of slachtoffers in de turnsport financiële steun kunnen krijgen. Dat de NOC*NSF zich in deze zaak verontschuldigt is voor het eerst.