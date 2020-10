WK komt steeds dichterbij voor Suriname: ‘Het is wachten op Riedewald, Donk en Hahn’

Door Nik Kok



Het eeuwfeest van de Surinaamse bond (SVB) komt misschien wel op een keerpunt in de geschiedenis van het van die bond. De nationale ploeg is juist nu bezig om Nederlandse Surinamers voor de nationale ploeg uit te laten komen. En de veranderde FIFA-regeling die ervoor zorgt dat spelers onder voorwaarden toch nog kunnen switchen tussen twee landen biedt ook mogelijkheden.

Zo zou Suriname bijvoorbeeld dolgraag Crystal Palace-verdediger Jaïro Riedewald willen inlijven. Die speelde in 2015 op zijn negentiende drie interlands voor het Nederlands elftal. Daarmee voldoet hij precies aan de nieuw gestelde limiet die stelt dat spelers in aanmerking komen voor een switch als ze nog voor hun 21ste drie interlands of minder hebben gespeeld én in de laatste drie jaar geen enkele wedstrijd voor dat land in kwestie meer hebben gespeeld. ,,Riedewald zou heel interessant voor ons zijn”, zegt Gorré vanuit Paramaribo. ,,Als het allemaal mogelijk is dan ga ik graag een gesprek met hem aan of hij gemotiveerd is om voor Suriname uit te komen.” In 2015 speelde Riedewald ook al eens mee bij de Suriprofs in een team met Edgar Davids en Clarence Seedorf. Hij verklaarde toen ooit een voetbalschool te willen beginnen in Suriname.

Volledig scherm Jaïro Riedewald. © REUTERS

Riedewald is dan een van de spelers die ervoor moet zorgen dat het land ooit op een WK moet uitkomen. Een eerste stap daarin was al het sportpaspoort dat is uitgegeven door het land zelf. Daarvoor was het voor Surinaamse Nederlanders nooit mogelijk om voor Suriname uit te komen. Door het sportpaspoort zijn spelers als Nigel Hasselbaink en Tjaronn Chery nu ingelijfd. Het is nu wachten op spelers als Ryan Donk (Galatasaray), Mitchell Donald (Erzurumspor) en Warner Hahn (momenteel geen club). Zij speelden jeugdinterlands voor Nederland en dat is weer een complicerende factor. ,,Advocaat en zaakwaarnemer Robert Geerlings speelt daarin een belangrijke rol voor ons. Het is enorm veel papierwerk.”

Gorré merkt op een dag als vandaag dat de Surinaamse bevolking zich verheugt op de toekomst van Natio (de bijnaam van de Surinaamse voetbalploeg). ,,Dat Chery (nu spelend in Israël bij Maccabi Haifa) nu voor ons kan uitkomen, leidde bijvoorbeeld tot veel vreugde. En uiteraard staan we vandaag ook stil bij de samenwerking die er altijd is geweest tussen de KNVB en de SVB. De vele Surinaamse voetballers die voor Oranje zijn uitgekomen zijn hier heel populair.”

Volledig scherm Tjaronn Chery. © anp

Toch is het niet allemaal positiviteit en vreugde rond het Surinaamse voetbal. De komende WK-kwalificatieduels in oktober tegen de Kaaiman Eilanden en Aruba zijn geschrapt vanwege corona. En die van november in Bermuda en Canada ook. ,,We zouden graag oefenwedstrijden in Nederland spelen in november. Dus als mensen nog een tegenstander voor ons weten als ze dit lezen, dan mogen ze me bellen", zegt Gorré lachend.

Gorré hoopt dan dat hij over een fitte selectie kan beschikken, want veel spelers die in Suriname voetballen hebben al maanden geen wedstrijden gevoetbald. ,,De coronaregels zijn hier heel streng. Alle sportwedstrijden zijn al maanden afgelast. We hebben alleen even kunnen trainen. En die Surinaamse spelers onderbrengen bij Nederlandse clubs is ook niet zo makkelijk. Spelers van buiten de EU moeten een hoog salaris ontvangen. Dat maakt het gecompliceerd.”

Al met al komt de droom van Gorré dichterbij. Eentje waarvan hij al droomde toen hij vroeger speelde voor Feyenoord en Ajax: het bereiken van het WK.